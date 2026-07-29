FADP 2026 : les demandes de financement sont ouvertes du 29 juillet au 15 septembre

Le Conseil de gestion du Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP) lance officiellement sa campagne de financement au titre de l’exercice 2026. Il informe les entreprises de presse, des radios communautaires et de l'ensemble des acteurs concernés que le dépôt des demandes de financement au titre de l'exercice 2026 s'ouvre à partir du 29 juillet jusqu'au 15 septembre 2026, délai de rigueur.Dans un communiqué publié ce 29 juillet, le Directeur de la Communication, Habibou Dia annonce que les demandes de financement peuvent être déposées selon l'une des modalités suivantes : En ligne, via la plateforme numérique Déclaration Médias Sénégal (DMS) accessible à l'adresse:En format physique, auprès du Secrétariat de la Direction de la Communication, sis à la Cité Keur Gorgui (Immeuble Y21, 4ème étage), du mardi au jeudi, de 11h00 à 16h00.Les entreprises de presse et les radios communautaires déjà enregistrées sur la plateforme Déclaration Médias Sénégal sont invitées à mettre à jour, le cas échéant, les informations relatives à leur structure avant la soumission de leur demande.L’accès au FADP reste soumis aux conditions prévues par les décrets n°2021-171 et n°2021-178 du 27 janvier 2021, fixant respectivement les avantages et obligations des entreprises de presse ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds.Sont concernés par ce dispositif les entreprises de presse écrite, les entreprises de presse en ligne et les entreprises de communication audiovisuelle régulièrement constituées et exerçant leurs activités sur le territoire national.Le Fonds prévoit également des appuis au profit de plusieurs acteurs du secteur, notamment l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), l’organe d’autorégulation, les radios associatives ou communautaires, les journalistes et techniciens des médias dans le cadre de la formation continue, ainsi que la Commission de la Carte nationale de presse.Pour les entreprises de presse, les conditions d’accès portent notamment sur la régularité administrative, la composition de l’équipe rédactionnelle, le respect des obligations sociales et professionnelles, ainsi que la création d’au moins cinq emplois permanents avec des justificatifs conformes aux exigences du Code du travail.Les entreprises audiovisuelles doivent également fournir une attestation de l’organe de régulation certifiant qu’au moins 30 % de leurs programmes sont consacrés à la promotion des valeurs et de la diversité culturelles nationales.Concernant les radios communautaires, les conditions d’éligibilité reposent notamment sur leur constitution régulière, l’existence d’un compte bancaire, d’un siège social et le respect des conventions et cahiers des charges en vigueur.