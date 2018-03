​Présidentielle Sierra Leone: le SLPP (opposition) légèrement en tête sur les trois quarts des bulletins de vote dépouillés.

En Sierra Leone, la Ceni a publié, ce dimanche 11 mars, des résultats partiels actualisés. Quatre jours après le scrutin, les trois quarts des votes, au moins, ont été compilés dans chacun des 16 districts du pays, selon la commission électorale. Julius Maada Bio du SLPP (The Sierra Leone People's Party), principal parti d’opposition, arrive en tête avec 43,33% des votes.

Il est talonné par le candidat de l’APC (All people’s Congress), le parti au pouvoir, Samura Kamara qui obtient 42,57%. Moins de 15 000 voix séparent les deux hommes. Si aucun d'eux ne dépasse les 55%, un second tour sera organisé.



Rfi