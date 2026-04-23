​Prix BOP 2026 : Saaraba Éditions élue « Meilleur éditeur jeunesse de l'année » pour l'Afrique

Le prestigieux prix BOP «Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year» ( BOP) a dévoilé ses lauréats 2026, mettant à l'honneur l'excellence mondiale de l'édition jeunesse.



Parmi les six régions récompensées, l’Afrique est représentée par la maison sénégalaise Saaraba Éditions, fondée à Dakar en 2022. La maison d'édition a été élue « Meilleur éditeur jeunesse de l'année» pour l'Afrique. Cette filiale du groupe Editis a convaincu ses pairs grâce à une ligne éditoriale qui privilégie les ouvrages « reflétant le quotidien, le vécu et les aspirations des Sénégalais ».



Ce prix, co-organisé par la Foire du livre de Bologne, l’Association des éditeurs italiens (AIE) et l'Union internationale des éditeurs (IPA), tire sa particularité de son mode de désignation. Il est décerné par les professionnels du secteur eux-mêmes. Selon le site officiel du prix, les votants sont invités à nommer les maisons d'édition s’étant distinguées par leur « créativité, leur innovation et la qualité de leurs choix éditoriaux ».



En récompensant cette structure dédiée à l'accompagnement des talents locaux, le jury international souligne l'importance d'une programmation « étroitement ancrée dans le contexte local » tout en favorisant les échanges culturels à l'échelle mondiale.