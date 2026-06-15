Navétanes 2026 : la saison officiellement fixée du 1er juillet au 31 octobre

La saison sportive du mouvement Navétanes est officiellement fixée du 1er juillet au 31 octobre 2026, selon une circulaire du ministère en charge de la Jeunesse et des Sports adressée aux gouverneurs des régions.
La même source invite les destinataires à « prendre, en étroite coordination avec les services compétents et les structures d'encadrement concernées, toutes les dispositions nécessaires pour le strict respect de ce calendrier ».
Djirèye Clotilde Coly précise que l'évaluation de l'organisation des compétitions du mouvement Navétanes de l'année 2025 a montré que la quasi-totalité des compétitions s'est déroulée dans les délais impartis.
Toutefois, elle note que « plusieurs demi-finales et finales n'ont pas été organisées dans de nombreuses localités du pays en raison principalement du déficit d'infrastructures sportives disponibles ».
La même source invite les destinataires à « prendre, en étroite coordination avec les services compétents et les structures d'encadrement concernées, toutes les dispositions nécessaires pour le strict respect de ce calendrier ».
Djirèye Clotilde Coly précise que l'évaluation de l'organisation des compétitions du mouvement Navétanes de l'année 2025 a montré que la quasi-totalité des compétitions s'est déroulée dans les délais impartis.
Toutefois, elle note que « plusieurs demi-finales et finales n'ont pas été organisées dans de nombreuses localités du pays en raison principalement du déficit d'infrastructures sportives disponibles ».
Autres articles
-
Dandé Maayo : le mouvement DME alerte sur un risque de catastrophe à l'approche de l'hivernage
-
Assainissement des eaux pluviales à Tivaouane : le ministre Cheikh Tidiane Dieye salue des résultats encourageants
-
Plan-Jaxaay : plainte au procureur pour 386 familles spoliées depuis 20 ans
-
Tension à Goudiri : Révolte populaire contre l'expulsion de 50 Sénégalais vers le Mali
-
Prise de fonction du ministre des Forces armées : Yankhoba Diémé en visite à l'État-major général