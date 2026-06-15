Navétanes 2026 : la saison officiellement fixée du 1er juillet au 31 octobre

La saison sportive du mouvement Navétanes est officiellement fixée du 1er juillet au 31 octobre 2026, selon une circulaire du ministère en charge de la Jeunesse et des Sports adressée aux gouverneurs des régions.



La même source invite les destinataires à « prendre, en étroite coordination avec les services compétents et les structures d'encadrement concernées, toutes les dispositions nécessaires pour le strict respect de ce calendrier ».



Djirèye Clotilde Coly précise que l'évaluation de l'organisation des compétitions du mouvement Navétanes de l'année 2025 a montré que la quasi-totalité des compétitions s'est déroulée dans les délais impartis.



Toutefois, elle note que « plusieurs demi-finales et finales n'ont pas été organisées dans de nombreuses localités du pays en raison principalement du déficit d'infrastructures sportives disponibles ».