Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert crée la surprise en tenant l'Espagne en échec (0-0)

Le Cap-Vert a réalisé l'exploit de son premier match en Coupe du monde en faisant match nul 0-0 contre l'Espagne, grande favorite pour le titre aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les champions d'Europe 2024 n'ont pas réussi à percer le verrou défensif des novices cap-verdiens et perdent d'emblée des points précieux dans le groupe H.



Largement dominateurs à Atlanta, les Espagnols se sont rués vers le but adverse dès l'entame. Mais ils se sont heurtés à un mur nommé Vozinha. À 40 ans, le vétéran gardien cap-verdien n'avait pas l'intention d'offrir une soirée facile à la Roja.



Il a d'abord repoussé sur la barre une frappe à bout portant de Ferran Torres, après un excellent travail préparatoire de Marc Cucurella, nouvelle recrue du Real Madrid, sur le côté gauche. Juste avant la mi-temps, il a détourné une nouvelle tentative de Torres, bien lancé par Cucurella, vers le coin inférieur droit. Mikel Oyarzabal et l'aile droite espagnole ont ainsi vécu une première période frustrante.



Le Cap-Vert solide et discipliné



De son côté, le Cap-Vert a tenté de profiter des contres-attaques menés par Jovane Cabral et Dailon Livramento. À la mi-temps, le score de 0-0 était une issue forcément satisfaisante pour les outsiders, tandis que la déception était palpable dans le camp espagnol, où Lamine Yamal est resté sur le banc en début de seconde période.



Dès la reprise, l'Espagne a accentué sa pression, mais Fabián Ruiz a d'abord expédié une frappe lointaine juste au-dessus de la barre, puis a manqué une nouvelle occasion en or, au grand dam des supporters du Paris Saint-Germain. Le Cap-Vert, bien compact dans ses deux lignes de quatre, a continué à défendre avec discipline.



Dans les dix dernières minutes, la Roja a intensifié sa pression, multipliant les corners et les assauts. Dani Olmo a remplacé Torres, mais rien n'y fit. Malgré l'énorme temps additionnel, l'Espagne a buté sur la défense cap-verdienne.



C'est historique : le Cap-Vert prend son tout premier point en Coupe du monde lors de son tout premier match, face à l'immense favori espagnol.



Dans le groupe H, l’Arabie saoudite joue contre l’Uruguay ce lundi à 22h00 GMT.



Pour le compte de la deuxième journée, l’Espagne affrontera l’Arabie saoudite le 21 juin à 16h00 GMT.

Le Cap Vert jouera contre l’Uruguay le même jour à 22h00 GMT.