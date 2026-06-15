Assainissement des eaux pluviales à Tivaouane : le ministre Cheikh Tidiane Dieye salue des résultats encourageants

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a effectué ce lundi une visite de suivi des travaux d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Tivaouane afin d'évaluer l'état d'avancement du projet et de s'assurer de sa bonne exécution à l'approche de l'hivernage.



Selon une note d’information, la mission a permis de constater des résultats particulièrement encourageants. Aujourd'hui, près de 22 kilomètres de canaux ont déjà été réalisés, alors que le projet prévoyait initialement 15 kilomètres de réseau de drainage. Cette extension significative, rendue possible grâce aux concertations menées avec les autorités administratives, territoriales, religieuses ainsi qu'avec les populations, permettra de mieux prendre en charge les besoins exprimés sur le terrain et de renforcer durablement la protection des quartiers exposés aux risques d'inondation.



Les lots comprenant les canaux principaux, les collecteurs et les émissaires affichent un niveau d'avancement global estimé à près de 60 %, conformément aux objectifs fixés. Ces infrastructures permettront d'améliorer significativement l'évacuation des eaux pluviales vers les vallées réceptrices et de réduire durablement la vulnérabilité de la ville sainte face aux inondations.



Le ministre a salué et encouragé l'ensemble des acteurs mobilisés autour du projet. Il a notamment rendu hommage aux équipes de l'ONAS pour le pilotage technique du programme, à l'entreprise en charge des travaux pour les performances enregistrées sur le terrain, ainsi qu'à la mairie de Tivaouane pour son accompagnement constant.



Il a également souligné le rôle central joué par le comité technique de suivi mis en place sous la coordination du Préfet de Tivaouane. Grâce à des réunions régulières et à un suivi rapproché, ce dispositif permet d'anticiper les difficultés, d'accélérer la prise de décision et de garantir une exécution efficace des travaux.