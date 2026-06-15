Tension à Goudiri : Révolte populaire contre l'expulsion de 50 Sénégalais vers le Mali

Une vive tension a éclaté ce lundi 15 juin à Koussan, dans le département de Goudiri, region de Tambacounda (Est) où des villageois ont affronté les forces de l'ordre pour s'opposer à l'expulsion de 50 personnes d'origine sénégalaise vers le Mali. Arrivés à l'aube pour exécuter un ordre de reconduite à la frontière, les gendarmes ont essuyé des jets de pierres de la part des populations révoltées par cette mesure administrative.





L'opération, ordonnée par le sous-préfet de Boynguel Bamba,( est une localité et le chef-lieu d'un arrondissement du Sénégal, situés dans le département de Goudiry ), a suscité une vague d'indignation politique et sociale. Le député et président du Conseil départemental de Goudiri, Djimo Souaré, a dénoncé sur les ondes de la Rfm, une « mesure verbale, sans notification écrite », qu'il qualifie d' « indigne d'un État démocratique ».





Selon les autorités locales, le groupe d'expulsés est constitué à 80 % d'enfants. Ces familles, originaires de Koussan, avaient fui des exactions au Mali pour se réfugier dans leur village d'origine en février dernier, où elles s'étaient parfaitement réintégrées avec l'accord du chef de village. Face à l'urgence, le porte-parole des habitants, Absa Diaby, réclame une intervention immédiate du président Bassirou Diomaye Faye pour éviter un drame.