Diplomatie économique : lancement à New York du Forum « Sénégal Rek 2026 » en marge du Mondial

Le Forum « Sénégal Rek 2026 » a été officiellement lancé, dimanche 14 juin dans la grande région métropolitaine de New York, s'imposant d'emblée comme une plateforme stratégique de diplomatie économique et de mobilisation de la diaspora sénégalaise. Présent à l’événement, le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a souligné l'opportunité unique de saisir l'engouement et l'espoir suscités par l'ouverture simultanée de la Coupe du monde 2026 pour projeter les opportunités économiques, culturelles et touristiques du pays à l'international.





Pour les autorités sénégalaises, cette compétition planétaire dépasse largement le simple cadre sportif pour devenir un moment de valorisation diplomatique et d'affaires. Le gouvernement entend s'appuyer sur cette dynamique pour présenter des projets concrets aux investisseurs et aux ressortissants établis à l'étranger. Le forum prévoit ainsi l'exposition de produits et services ciblant directement les capitaux de la diaspora, notamment dans les secteurs clés du logement, des infrastructures et des partenariats économiques.





Au-delà de l'aspect purement financier, ce rassemblement aux États-Unis porte une forte dimension politique d'intégration. Le ministre Cheikh Niang a réaffirmé la volonté ferme de l'État de montrer aux Sénégalais de l'extérieur qu'ils font partie intégrante de la nation et qu'ils ne sont pas coupés de la dynamique de construction du pays. Cette initiative s'inscrit dans une feuille de route plus large combinant sport, culture et développement pour maximiser l'influence économique du Sénégal.