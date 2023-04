​Projet d'accélération de l'économie numérique : la Banque mondiale octroie 91 milliards F CFA au gouvernement du Sénégal

Le Gouvernement du Sénégal et la banque mondiale ont procédé, jeudi à la signature de l'accord de financement du projet d'accélération de l'économie numérique. Ce projet est évalué à un montant total de cent cinquante millions (150 000 000) de Dollars US, soit environ quatre-vingt-onze (91) milliards F CFA.



«… C’est avec un plaisir renouvelé et un grand honneur, Madame la Directrice des Opérations, que je procède aujourd’hui avec vous à la signature, de l’accord de financement destiné à la mise en œuvre du Projet d’Accélération de l’Économie Numérique (PAEN), pour un montant total de cent cinquante millions (150 000 000) de Dollars US, soit environ quatre-vingt-onze (91) milliards F CFA. Cet important concours financier, octroyé par votre institution, témoigne, une fois de plus, de l’excellence des relations de coopération économique et financière entre la Banque mondiale et le Sénégal et traduit la confiance et l’amitié de votre organisation et partant, de la communauté internationale à notre très cher pays le Sénégal. Ce projet qui opérationnalise l’axe 1 du Plan Sénégal émergent (PSE), (Transformation structurelle de l’économie et croissance) vise à étendre l'accès à une connectivité à haut débit abordable et résiliente aux changements climatiques et à améliorer l'adoption des services gouvernementaux en ligne et des dossiers médicaux électroniques », a déclaré Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget.



Poursuivant ses propos, Mamadou Moustapha Ba, soutient : « Ce projet d’une importance capitale, comprend l’amélioration d’un environnement juridique, réglementaire et institutionnel favorable à l'économie numérique et respectueux du climat, le développement d’une infrastructure haut débit résilient, le soutien à la transformation numérique du secteur public en renforçant les bases techniques et les services de l'administration en ligne et l'adoption du numérique par une amélioration de l'alphabétisation et des compétences numériques, en particulier chez les femmes et les jeunes et l’accroissement de l'accès aux informations de santé pour améliorer la prestation des services de santé. Le projet comprend également une composante de réponse d'urgence contingente (CERC) qui pourrait permettre un décaissement des soldes non engagés en réponse rapide aux crises ou urgences éligibles qui pourraient survenir pendant la mise en œuvre du projet ».



Le ministre a par ailleurs salué l’engagement de la Banque mondiale à accompagner la République du Sénégal avec un volume de financement record qui « s’élève à 3 milliards 344 millions de dollars US, soit environ 2032 milliards FCFA, pour le financement de 32 projets actifs ».



Pour sa part, Mme Keiko Miwa, Directrice des Opérations de la Banque mondiale pour Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, précise qu'au Sénégal, l'adoption des technologies numériques génère des bénéfices importants.



« En effet, dans les zones où l'internet mobile est disponible, le niveau de consommation des ménages augmente de 14 %, et l'extrême pauvreté diminue de 10 %. Par ailleurs, davantage d'emplois mieux payés, sont ainsi créés. Pour maximiser ces impacts, nous devons aussi nous assurer que les populations visées ont les compétences nécessaires pour bénéficier des dividendes numériques. En effet, comme le montre le Rapport sur le développement dans le monde 2021 de la Banque mondiale intitulé (des données au service d'une vie meilleure) sur l'ensemble des personnes au Sénégal qui n'utilisent pas le haut débit, 64 % ne l'utilisent pas en raison d'absence de compétence numérique : soit parce qu'ils ne savent pas ce qu'est Internet, ou soit parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Enfin, il est essentiel de tirer parti des technologies numériques au profit de la population dans des secteurs critiques, tels que la santé, où les solutions numériques, notamment les dossiers médicaux électroniques, la télémédecine, la gestion des vaccinations et autres applications peuvent avoir un impact tangible », dit-elle.