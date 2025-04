Promotion des droits des femmes à Kolda : vers une synergie d’actions pour éradiquer les violences basées sur le genre



Les acteurs territoriaux de Kolda unissent leurs forces pour mettre fin aux violences basées sur le genre (VBG), fléau encore profondément enraciné dans les communautés du sud du Sénégal. Ce 14 avril, un atelier stratégique s’est tenu dans la capitale du Fouladou, réunissant représentants de l’État, leaders communautaires, membres de la société civile, partenaires techniques et financiers, autour d’un objectif commun : adapter les mécanismes de lutte contre les VBG aux réalités culturelles et sociales locales.



Sous l’égide du Ministère de la Famille et des Solidarités, la rencontre visait à contextualiser les stratégies de prévention et de prise en charge des victimes, en tenant compte des traditions locales souvent perçues comme des freins à l’émancipation des femmes et des filles.



La Directrice de la Famille et de la Protection des Groupes Vulnérables a rappelé l’urgence d’intensifier les actions de sensibilisation et de plaidoyer, soulignant que « trois femmes sur dix sont victimes de violences, avec des disparités criantes qui affectent particulièrement les régions sud, encore très touchées. »



Face à cette situation alarmante, un nouveau projet initié par ONU femmes et financé par Affaires Mondiales Canada, a été officiellement lancé. Il sera mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère en charge de la famille, avec pour ambition de contribuer à la réduction durable des violences, à la promotion de l’autonomisation féminine et à une meilleure prise en charge holistique des victimes.



En favorisant la collaboration entre tous les maillons de la chaîne – des autorités administratives aux chefs traditionnels, en passant par les organisations de base – cette initiative ouvre la voie à une lutte plus ancrée, plus efficace et surtout plus humaine contre les VBG dans le Fouladou.