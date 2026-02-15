​Promotion du leadership féminin : Tankanto Escale signe la charte d’engagement du COSEF

La campagne menée par le Conseil sénégalais des femmes (COSEF) pour la promotion et la participation des filles et des femmes dans les instances de prise de décisions dans la région de Kolda enregistre de nouvelles avancées. Après les communes de Saré Bidji et de Dioulacolon, c’est au tour de Tankanto Escale de parapher la charte d’engagement.



La cérémonie de signature s’est tenue vendredi dernier dans la salle de délibération du conseil municipal, en présence des autorités locales, des acteurs communautaires et des représentantes des organisations féminines.



Prenant la parole, le maire Boune Omar Dia a exprimé sa satisfaction quant à cet engagement qu’il juge déterminant pour le développement local. « C’est avec fierté que nous allons signer la charte initiée par le COSEF. Nous nous engageons également à pérenniser les acquis du projet dans notre commune, car nous sommes conscients du rôle important que les femmes doivent jouer pour la bonne marche des affaires de la collectivité », a-t-il déclaré.



Cet acte fort a été salué par la coordonnatrice du COSEF, Madame Fatou Kandé, qui a magnifié l’engagement des autorités municipales de Tankanto Escale. Elle a saisi l’occasion pour exhorter les femmes à renforcer leur présence dans les différentes sphères de décision afin de contribuer pleinement à la construction du développement territorial.



À travers cette initiative, le COSEF poursuit son plaidoyer en faveur d’une gouvernance inclusive et participative, en encourageant les collectivités territoriales à intégrer davantage les femmes dans les processus décisionnels. La signature de cette charte marque ainsi une étape importante dans la dynamique de promotion du leadership féminin dans la région de Kolda.