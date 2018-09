​RDC: au moins 5 morts dans des affrontements entre l'armée et les rebelles rwandais du FDLR dans le Nord-Kivu

Des affrontements ont eu lieu tôt ce 5 septembre au matin entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) à Rugari dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu dans l’Est de la RDC. Selon des sources civiles, les échanges de tirs ont duré plusieurs heures et auraient fait au moins cinq morts dont trois militaires et deux civils, et trois personnes blessées internées à l'hôpital de Rutshuru. Ces affrontements ont été confirmés par les FARDC, mais pas le bilan.



Le major Guillaume Ndjike, porte-parole de l’armée congolaise au Nord-Kivu, parle d’une tentative de diversion des rebelles hutu rwandais qui, depuis une semaine, sont traqués en profondeur par l’armée loyaliste de l'opération Sukola 2. «Nous attaquons les groupes armés en profondeur, coupant ainsi leur points de ravitaillement. La tentative d’occuper l’une de nos positions à Rugari a été directement repoussée et l’ennemi est en déroute. Nous déplorons cependant deux de nos éléments qui ont été blessés et sont pris en charge par des spécialistes militaires», confirme Guillaume Ndjike à RFI.