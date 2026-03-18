​Ramadan: l’amicale du CRD de Kolda au chevet des pensionnaires de la MAC

Dans un élan de solidarité en ce mois béni de Ramadan, l’amicale du Comité régional de développement (CRD) de Kolda a posé un acte fort en faveur des pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction (MAC). L’établissement pénitentiaire a réceptionné, le week-end dernier, un important lot de matériel destiné à améliorer les conditions de séjour des détenus.



Le don est composé, entre autres, de ventilateurs, de détergents, de nattes de prière, de lait pour bébé et de couches. Une délégation du CRD, conduite par le Gouverneur de la région, a procédé à la remise officielle dans l’enceinte de la prison, en présence des autorités administratives et pénitentiaires.



Selon le Gouverneur Moustapha Ndiaye, cette initiative à forte portée sociale et humanitaire traduit la volonté de la structure de promouvoir la solidarité, notamment envers les couches les plus vulnérables de la société. Il a également rappelé que cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel de l’amicale.



Dans la même dynamique, la Présidente de la commission sociale a souligné le sens et l’importance de ce geste en cette période de Ramadan, marquée par des valeurs de partage et d’entraide.



Très sensibles à cette marque d’attention, le régisseur de la MAC et que le porte-parole des pensionnaires ont salué l’initiative. Ils estiment que ces équipements et produits offerts contribueront significativement à l’amélioration des conditions de séjour des détenus, particulièrement en cette période de forte canicule.



À travers ce geste, l’amicale du CRD de Kolda réaffirme ainsi son engagement en faveur du social et du bien-être des populations, sans distinction.