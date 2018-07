​Ranch de Dolly : Plus de 10 000 moutons et chèvres tués par la forte pluie

On continue de compter les dégâts de la forte pluie, accompagnée de vent, qui s’est abattue mercredi dernier sur l'ensemble du territoire national. En effet, le journal "Agropasteur" informe que plus de 10 000 moutons et chèvres et une centaine de bœufs ont été trouvés mort au Ranch de Dolly.



"Vox populi" renseigne pour sa part que d'autres localités sont touchées. À Mboula, plus de 400 bêtes sont mortes. A Deali, 300 ont péri. 254 autres pertes ont été enregistrées dans les villages de Moguéré et Mayel, dans la commune de Barkedji.