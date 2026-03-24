​Révélation sur l’aide à la presse : Mame Matar Guèye dans le viseur de la Sûreté Urbaine

Le parquet de Dakar a décidé de passer à « l'offensive » suite aux déclarations de Mame Matar Guèye portant sur la gestion des fonds publics destinés aux médias. Selon les informations rapportées par le quotidien L'Observateur ce mardi 24 mars, le procureur de la République s'est autosaisi et a transmis le dossier à la Sûreté Urbaine (SU) pour une « enquête approfondie ».



Le président de l'organisation Jamra est visé après la diffusion d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux où il dénonce une « distribution de l'aide indue ». Mame Matar Guèye y affirme notamment qu'une enveloppe d'« un milliard de FCFA » n'aurait pas été versée aux médias ayant déposé leurs dossiers, tandis que des fonds auraient été attribués à des « organes inexistants ». Il fustige également une répartition « déséquilibrée » au profit d'une poignée de structures, qualifiant une situation «honteuse».



L'enquête, désormais entre les mains de la SU, doit permettre de « faire toute la lumière sur cette affaire». Mame Matar Guèye pourrait être auditionné dans les prochaines heures afin de déterminer la «teneur des informations en sa possession». À défaut de preuves, les autorités n'excluent pas de retenir le grief de «diffusion de fausses nouvelles».