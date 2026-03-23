Journée mondiale de l’eau 2026 : le Sénégal plaide pour une gouvernance inclusive et équitable des ressources hydriques

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2026, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, président du Conseil des ministres africains chargés de l’Eau (AMCOW), a pris part en ligne, ce 23 mars 2026, à l’événement « Commemorating World Water Day 2026 », selon une note du ministère.



Dans son intervention, il est revenu sur le lancement récent de la Vision africaine de l’eau 2063, cadre stratégique continental porté par l’Union africaine qui vise à faire de l’eau un levier structurant de développement, de stabilité et de prospérité pour le continent.



Placée sous le thème « Eau et genre », cette édition a mis en lumière la nécessité d’intégrer pleinement les principes d’équité, d’inclusion et de justice sociale dans la gouvernance de l’eau.



À ce titre, le ministre a insisté sur la nécessité de « garantir un accès équitable aux ressources, de renforcer le pouvoir d’agir des femmes, des jeunes et des communautés et d’intégrer de manière systématique la dimension genre dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRH), les politiques d’assainissement circulaire ainsi que les mécanismes de coopération notamment transfrontaliers ».



Il a également rappelé que l’autonomisation des femmes et des filles constitue un « levier déterminant pour accélérer la réduction de la pauvreté, soutenir la croissance économique et renforcer la résilience des sociétés africaines face aux effets du changement climatique ».



Dans cette dynamique, le Sénégal, en sa qualité de président en exercice de l’AMCOW et coprésident de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, entend porter une voix africaine forte, cohérente et unifiée sur la scène internationale en vue d’accélérer l’atteinte de l’Objectif de développement durable n°6 (ODD 6).