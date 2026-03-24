Hub énergétique : ELTON Logistics choisit Reganosa pour superviser la construction de son terminal GNL à Dakar

Reganosa, une entreprise espagnole vient de remporter un nouveau contrat en tant que maître d'œuvre pour le terminal d'importation de gaz naturel liquéfié de Dakar, porté par ELTON Logistics and Services. Selon un communiqué, l'entreprise espagnole «assurera la gestion et l'administration de ce projet stratégique pour la sécurité énergétique du Sénégal et la diversification de son mix énergétique ».



Le futur terminal, qui doit être développé dans le port de Dakar, a été initialement conçu comme une infrastructure complète comprenant une unité de stockage flottante d'une capacité de 137 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL), un quai avec des systèmes d'amarrage, des installations de regazéification à terre, dix baies pour le chargement des camions et deux gazoducs sous-marins de 15 kilomètres pour alimenter en gaz plusieurs centrales électriques.



Le projet a été structuré en deux phases, a fin d'avancer les délais . La première, dite « solution gazière anticipée», permettra d'avancer le démarrage de la fourniture de gaz grâce à une solution de regazéification modulaire installée directement sur le quai. Dans une seconde phase, l'infrastructure terrestre sera étendue, notamment par la création de nouvelles installations de chargement de camions et d'autres éléments non essentiels au démarrage initial.



Durant les phases d'ingénierie, de construction et de mise en service, Reganosa assurera la coordination entre les différents contractants, supervisera l'avancement des travaux et apportera son soutien au client dans la gestion technique du projet, ainsi que dans la préparation des procédures d'exploitation et l'intégration de l'exploitation et de la maintenance futures du terminal.