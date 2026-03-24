Guinée: l’ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, condamné à 10 ans de prison, hospitalisé en soins intensifs

En Guinée, Aboubacar Diakité dit « Toumba », ex-aide de camp du chef de la junte déchu Moussa Dadis Camara, a été hospitalisé en soins intensifs. Le transfert d’une prison à l’autre de celui qui avait été condamné à 10 ans de prison pour le massacre du 28 septembre 2009 avait provoqué des tensions le 10 février dernier.



En Guinée, les autorités judiciaires indiquent qu’Aboubacar Diakité, alias « Toumba », a été « hospitalisé à la suite à un malaise dans la nuit de dimanche à lundi en soins intensifs ».

Toujours selon le parquet, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara se trouverait à l’hôpital du camp militaire Samory Touré.



Dans son communiqué, Fallou Doumbouya, le procureur général de la Cour d’appel de Conakry, indique qu’à la suite d’un malaise survenu dans la nuit de dimanche à lundi, Toumba bénéficie « de soins intensifs appropriés, sous la surveillance étroite du personnel médical ». Une prise en charge conforme aux exigences légales, précise le parquet.



Son état de santé fera l’objet d’un suivi « rigoureux et permanent »



Avant cette annonce officielle, l’avocat Paul Yomba Kourouma, membre du collectif qui défend Toumba, a déclaré à la presse guinéenne que son client « a été enlevé lundi à 4h du matin à la prison civile de Coyah. Nous cherchons à rencontrer le ministre de la Justice afin de comprendre ce qui s’est réellement passé ».



En février dernier, les avocats de l’ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara avaient déjà dénoncé le transfert, qu’ils considéraient illégal, de leur client de la prison de Conakry à celle de Coyah.

Le parquet, qui affirme que l’état de santé de Toumba fera l’objet d’un suivi « rigoureux et permanent », s’engage également à « informer l’opinion publique de toute évolution significative ».



Toumba purge actuellement une peine de dix ans de prison pour crimes contre l’humanité à la suite des évènements tragiques du 28 septembre 2009. Toumba Diakité a déjà purgé près de neuf années de détention. Ses avocats réclament l’application de la loi et son retour immédiat à la prison centrale de Conakry.