Sénégal : «Beaucoup» de femmes lesbiennes «ont quitté le pays», déplore Awa Fall-Diop

Ancienne ministre, militante féministe, enseignante et syndicaliste, Awa Fall-Diop a soutenu, ce mardi 24 mars, que «beaucoup» de lesbiennes «ont quitté» le Sénégal, après que l’Assemblée nationale du pays a voté une loi pour durcir les sanctions pénales contre les homosexuels, au cours d’un entretien accordé à nos confrères de RFI.



«C'est l'intensification de la répression contre l'homosexualité. Alors les femmes sénégalaises qui sont des lesbiennes, beaucoup d'entre elles ont quitté le pays. C'est extraordinaire quand on ne se sent pas en sécurité dans son propre pays. Aujourd'hui, même au niveau du mouvement féministe, parler de cette question devient problématique parce que quand tu en parles, on dit que tu fais l'apologie, on dit que tu en fais la promotion», a dit Awa Fall-Diop, déplorant «une atmosphère délétère».



En poursuivant, elle a par ailleurs évoqué l’épineux problème des féminicides. Pour elle, malgré les deux années d’alternance politique, «jusqu'à présent, encore rien de concret», même si elle se félicite de voir «cette problématique faire partie du langage institutionnel au plus haut niveau de l'État».



La militante féministe a enfin prévenu que son combat pour les droits des femmes «continuera tant qu'il y aura une seule femme sur cette planète qui subit l'oppression patriarcale».