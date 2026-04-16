​Révision du « Cadre de viabilité de la dette » : le plaidoyer du Groupe consultatif africain devant le FMI

Le Groupe consultatif africain, composé des gouverneurs des fonds d'un sous-ensemble de 12 pays africains membres du Caucus africain, et la direction du FMI ont exprimé leurs vives préoccupations face à un retournement de conjoncture pour le continent.



Selon la déclaration commune signée par Seedy Keita, président du Caucus, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, la guerre au Moyen-Orient devrait freiner la croissance africaine, qui retomberait à « 4,2 % en 2026 » contre 4,5 % l'année précédente. Ce ralentissement, qui contredit les projections initiales, est aggravé par un « poids élevé du service de la dette » et un accès restreint aux financements, créant un risque de « graves séquelles » telles que le retour de l'inflation et des pénuries alimentaires.



Face à ces urgences, le Groupe consultatif africain préconise une politique budgétaire « crédible tout en restant flexible », insistant sur la nécessité de protéger les populations vulnérables par un « soutien ciblé ». La stratégie repose sur un renforcement de la résilience à moyen terme, passant par une révision rigoureuse du « Cadre de viabilité de la dette » et une accélération des réformes structurelles.



Le FMI a profité de cette tribune pour réaffirmer son « ferme engagement » envers ses membres africains, promettant de soutenir des politiques saines pour « faire progresser les objectifs de développement de la région dans un contexte mondial de plus en plus complexe ».