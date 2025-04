​Rufisque : le syndicat autonome du ciment (Saproci) voit le jour

Le syndicat autonome des professionnels du ciment (Saproci) voit le jour. Il vise à mieux défendre les revendications des ouvriers des cimenteries. Le nouveau syndicat rejoint la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS) pour renforcer son action syndicale.



« A la suite de plusieurs années d'aventures syndicales, plus ou moins fructueuses avec des centrales syndicale telle que la CNTS, la CNTS/FC, etc. Il est venu le temps de créer notre organisation syndicale autonome et indépendante au sein de la socosim à l’effet de prendre à charge nous-mêmes les revendications qui ont toujours étaient portées par procuration. Ainsi le comité d'initiative, après avoir recueilli plus de 450 signatures à travers une pétition tiendra le samedi 12 avril, l'assemblée générale constitue du syndicat autonome du personnel du ciment (Saproci). Nous pourrons ainsi défendre les intérêts matériels moroses et économiques des travailleurs de la socosim et de tous autres agents travaillant dans le secteur de la cimenterie et ses dérivées dans la chaîne de valeur », a déclaré Thiémoko Diallo, délégué top intersyndical SOCOCIM.



Poursuivant ses propos, M. Diallo a ajouté : « Nous lançons un appel à la direction générale de la Sococim dont nous ne doutons pas de la bonne volonté de procéder au règlement diligent de la situation des travailleurs prestataires. Nous renouvellerons notre affiliation à la Fgts/B dirigée par Dr Honoris Causa, M. Mballo Dia Thiam, président And Guëusseum pour notre encadrement technique, notre formation et l’accompagnement permanent de la centrale syndicale dans une perspective de rupture avec des pratiques éculées ».