​Saint-Louis : la rentrée universitaire à l’UGB reportée d’une semaine suite au fièvre de la vallée du Rift

La rentrée universitaire, initialement prévue ce jeudi 2 octobre à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, n’a pas pu se tenir à la date indiquée. La décision a été prise par les autorités académiques en raison de la propagation de la fièvre de la vallée du Rift, une maladie virale qui inquiète fortement la communauté universitaire.
Selon le calendrier réaménagé, les cours débuteront finalement le jeudi 9 octobre. Toutefois, le Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (section rectorat de l’UGB) a estimé qu’une semaine supplémentaire de report serait nécessaire afin d’éviter toute contamination au sein du campus et de garantir la sécurité sanitaire des étudiants comme du personnel, rapporte rfm ce jeudi.
