​Saint-Louis : six candidats au bac technique exclus pour tricherie à l’épreuve de philosophie

Six candidats au baccalauréat technique du jury 1287 du Lycée technique André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis (nord) ont été exclus pour tricherie lors de l’épreuve de philosophie. La fraude a été mise en évidence après la découverte de copies présentant de fortes similitudes. D’après les informations de la Rfm, les élèves ont reconnu les faits.
Selon les autorités du bac, les candidats ont été sanctionnés conformément au règlement en vigueur. Le président du jury, après avoir constaté les anomalies lors de la correction, a immédiatement saisi l’Office du baccalauréat avec un rapport détaillé du professeur de philosophie.
D’après toujours la Rfm, une enquête rapide a confirmé les soupçons, conduisant à l’exclusion des candidats de la session 2026. Les élèves concernés attendent désormais la décision finale de l’Office du Bac.
Selon les autorités du bac, les candidats ont été sanctionnés conformément au règlement en vigueur. Le président du jury, après avoir constaté les anomalies lors de la correction, a immédiatement saisi l’Office du baccalauréat avec un rapport détaillé du professeur de philosophie.
D’après toujours la Rfm, une enquête rapide a confirmé les soupçons, conduisant à l’exclusion des candidats de la session 2026. Les élèves concernés attendent désormais la décision finale de l’Office du Bac.
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