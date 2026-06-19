Travaux sur l’Autoroute de l’Avenir : la circulation réduite entre CICAD et Sébikotane



Dans le cadre de la réalisation de travaux sur la chaussée sur différents points de l'infrastructure, la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA SA ), dans un communiqué rendu public, informe que ces travaux entraîneront la réduction des voies aux abords de la zone de chantier.



Ainsi, la SECAA a établi un programme entre CICAD et Sébikotane, dans le sens Dakar - AIBD :



Nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin de 23h00 à 06h00 du matin;

Nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin de 23h00 à 11h30.



La société invite les usagers à conduire prudemment et à redoubler de vigilance aux abords de la zone de travaux.