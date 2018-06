​Scandale au Prodac : Mame Mbaye Niang annonce une plainte pour diffamation

Le ministre du Tourisme a annoncé une plainte contre Impact. sn et Sama Rew. com pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Selon, Mame Mbaye Niang, ces sites web l’ont cité dans un scandale lié au Programme national des domaines agricoles (Prodac) pour «un audit qu’il a lui-même commandité au niveau de l’Inspection générale de l’Etat (Ige)».



En effet, un rapport effectué par l’Ige avait souligné que des dizaines de milliards de F Cfa sont passés sous le nez du trésor public sénégalais.



Les inspecteurs avaient relevé des manquements de cette entité mise en place par le Président Macky Sall pour résoudre le problème de chômage des jeunes. Parmi les tares relevées, figurent l’attribution d’un marché de plusieurs milliards à des Israéliens, surfacturation, des tracteurs cédés à un peu moins de 6 millions de F Cfa en Inde et revendus à l’Etat du Sénégal à plus de 30 millions de F Cfa l’unité.