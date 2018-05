Scandale au Prodac : plusieurs milliards enfouis, les épinglés pas inquiétés

Le Prodac mis en place par le régime de Macky Sall pour diriger les domaines agricoles communautaires et régler le chômage des jeunes, est au cœur d’un scandale. En effet, ladite société a été épinglée par un rapport qui, «depuis lors, est rangé dans les tiroirs», selon Zik Fm.



Dans ce rapport, les inspecteurs ont souligné que des dizaines de milliards de F Cfa sont passés sous le nez du trésor public sénégalais.



Pour ce, ils demandent une poursuite judiciaire contre le patron de ladite société. L'ancien patron du programme qui a été limogé par l’ancien ministre de tutelle, devrait aussi être poursuivi, a indiqué le rapport. Son successeur, quand à lui, se retrouverait devant la Cour des comptes pour s’expliquer devant les manquements graves notés sous son règne, renseigne la même source.



Parmi ces manquements, il y a l’attribution d’un marché de plusieurs milliards à des Israéliens, surfacturation, des tracteurs cédés à un peu moins de 6 millions de F Cfa en Inde et revendus à l’Etat du Sénégal à plus de 30 millions de F Cfa l’unité.



De même, une journaliste, propriétaire et patronne de presse est nommément citée dans le rapport pour avoir indûment bénéficier d’un marché de 63 millions 650 mille de F Cfa en communication, or le poste budgétaire n’existait même pas.



Pour le journal, le ministre de tutelle du Prodac à l’époque des faits refuse de se prononcer sur ce dossier et pour l’heure le rapport est rangé dans les tiroirs.