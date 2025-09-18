Kaffrine : plus de 26 000 patients enregistrés grâce au dossier médical numérique

L’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine s’impose comme un pionnier de la digitalisation du système de santé au Sénégal. Depuis l’introduction, en novembre 2024, de la plateforme numérique « Dossier patient informatisé » (DPI), plus de 26 000 patients ont été enregistrés, selon sa directrice, Ramata Danfakha.Cette innovation permet de centraliser l’ensemble des informations médicales et administratives des malades, en remplacement du traditionnel dossier papier. « Depuis la mise en place de la plateforme, 10 231 nouveaux dossiers ont été créés et 4 539 patients ont déjà pris leurs rendez-vous à travers le système », a précisé la responsable.Le dispositif, qui s’inscrit dans la vision stratégique 2025-2029 de l’État visant à digitaliser les structures sanitaires, place l’hôpital de Kaffrine comme site pilote parmi six établissements retenus au niveau national. L’objectif est double d’après Aps, c’est d’unaméliorer la prise en charge des patients et renforcer l’efficacité de la gestion hospitalière.Selon Mme Danfakha, le DPI a permis de digitaliser la quasi-totalité des services de l’hôpital. Les avantages sont notables : « Nous connaissons désormais le circuit complet du patient, de l’admission à la facturation, en passant par les services médicaux et techniques, jusqu’à la sortie. Nous avons aussi une meilleure visibilité sur nos recettes, ce qui garantit plus de transparence », a-t-elle expliqué.Avec ses 150 lits théoriques et 181 lits réels, répartis dans douze blocs, l’hôpital régional de Kaffrine couvre un large éventail de spécialités. Grâce au DPI, le patient bénéficie désormais d’un parcours plus fluide, depuis son accueil aux urgences jusqu’à la caisse.