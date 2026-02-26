​Sécurité publique : Me Bamba Cissé annonce la réception de nouveaux commissariats

Dans le cadre du programme de modernisation et d'extension du maillage sécuritaire, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Me Bamba Cissé, a annoncé, ce 26 février 2026, qu'il inaugurera bientôt des commissariats de police dans les régions de Dakar, Thiès et Kaffrine.



«Il est prévu des inaugurations prochaines du commissariat de Touba Tawfèkh, du poste de police de Sicap Mbao, les réhabilitations de commissariat, ainsi que le commissariat central de Dakar qui sont en cours et d'autres en construction à Kaffrine et à Thiès», a-t-il déclaré lors de l’inauguration du nouveau commissariat de la commune de Dalifort Forail (banlieue dakaroise). Selon le ministre, la réalisation de ce nouveau commissariat «s'inscrit dans le cadre du chemin directeur de la Direction Générale de la Police Nationale, en son axe stratégique numéro 2, dont l'une des actions prioritaires est la densification du maillage sécuritaire et l'amélioration du cadre de travail à travers la construction et la réhabilitation d'infrastructures».



A cette occasion, le ministre a souligné «les problèmes sécuritaires spécifiques» que les habitants de cette commune rencontrent. «La commune est connue pour ces problèmes sécuritaires spécifiques tels que la délinquance urbaine, les trafics illicites, les tensions sociales, l'insécurité routière, les menaces associées au grand rassemblement, la détérioration du cadre de vie par des occupations anarchiques», a-t-il énuméré.



Face à cette situation de sécurité publique, Me Bamba a soutenu que «ce commissariat est conçu pour apporter une réponse adéquate» aux préoccupations des populations. «Ce service constitue un outil de proximité qui facilitera l'accès des citoyens aux services administratifs et sécuritaires. Il contribuera à instaurer un climat de confiance entre cette excellente et cette brillante police nationale et les populations», a-t-il précisé.



Le ministre a par ailleurs exhorté les populations à coopérer avec la police. «La sécurité ne peut être l'affaire des seuls policiers. Elle est une responsabilité et une tâche partagée. Je vous invite donc à collaborer étroitement avec les fonctionnaires de police en signalant les comportements suspects partout et particulièrement dans les réseaux sociaux et à participer aux initiatives communautaires ainsi qu'à promouvoir la paix dans vos quartiers», a-t-il dit.