​Sécurité routière : 42 morts par an enregistrés chaque année sur les autoroutes en exploitation au Sénégal

Chaque année les axes autoroutiers Dakar - AIBD, Dakar - Mbour, Dakar – Thiès - Touba enregistrent 42 décès liés aux accidents de la route. Ceci est une révélation du Directeur général des autoroutes du Sénégal, Docteur Ibrahima Sall. Il pointe du doigt l’excès de vitesse, le non-respect du code de la route et la vétusté des véhicules comme principale cause.



« La section Thiès – Touba, c’est la section où on a constaté plus d’excès de vitesse. Et pratiquement plus de 50 % de ces accidents se déroulent sur cet axe-là. En termes de trafic moyen journalier (TMJ) c'est la section la moyen fréquentée en termes de volume de trafic. Et pourtant, c'est la section en quelque sorte la plus accidentogène. Voilà, donc, c'est là où on note en fait le plus d'excès de vitesse », a révélé Dr Ibrahima Sall.



En termes de solution, l’invité du JDD soutient : « Ce qu’on a comme solution, c'est déjà le projet de vidéo verbalisation qui est diligentée au niveau du Ministère des Infrastructures pour pouvoir détecter avec des caméras de surveillance les véhicules qui seront en excès de vitesse et derrière essayer d'appliquer les pénalités qu'il faut pour tous les véhicules qui seront en excès de vitesse parce que la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes est de 110 km/h ».