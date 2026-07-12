L'Alliance And Gueusseum a annoncé une grève totale de 48 heures, les 23 et 24 juillet 2026, sans prise en charge des urgences ni service minimum. Le syndicat dit vouloir intensifier son mouvement pour dénoncer le non-respect des accords par le gouvernement et les ponctions opérées sur les salaires des travailleurs.



Cette décision fait suite à l'évaluation du 11e plan d'actions, que l'organisation affirme avoir été suivi à plus de 98 % dans les structures sanitaires du pays. And Gueusseum considère également que la grève générale du 10 juillet, organisée par d'autres centrales syndicales, conforte ses positions sur l'échec du Pacte de stabilité économique et sociale.



En plus de cette grève, le syndicat annonce la poursuite du boycott de plusieurs activités du secteur de la santé et réaffirme sa volonté de poursuivre la lutte jusqu'à la satisfaction de ses principales revendications, notamment le respect des accords signés, l'amélioration des conditions de travail et la mise en œuvre des plans de carrière.