​Sénégal : arrivée de 10.000 tonnes de blé américain, début d'un partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire

Le Port de Dakar a accueilli ce lundi, un événement d'importance stratégique : l'arrivée d'un navire transportant plus de 10.000 tonnes de blé américain. Organisée par les Grands Moulins de Dakar (GMD), une filiale du groupe américain Seaboard, cette livraison est la première du genre en plus de dix ans. Elle symbolise une nouvelle ère de coopération et de confiance entre le Sénégal et les États-Unis.



Moustapha Camara, Directeur commercial et marketing des GMD, a exprimé l'ambition de son entreprise, qui ne pense pas à court terme. Cet envoi inaugure une stratégie d'investissement de près de 100 millions de dollars de la part du groupe Seaboard. Ce programme ambitieux comprend la modernisation des installations des GMD, l'expansion de la capacité de stockage au port à 45 000 tonnes, et surtout, la construction d'une usine d'aliments pour animaux à Diamniadio d'une capacité de 284 000 tonnes par an, un projet majeur pour soutenir le secteur agricole et de l'élevage sénégalais.



« Ce navire que nous accueillons aujourd'hui est un jalon, mais ce n'est qu'un début », a déclaré Moustapha Camara. « Nous pensons à la durabilité, à la souveraineté et à l'impact », a-t-il ajouté.



Une résilience renforcée pour la sécurité alimentaire du Sénégal



Ibrahima Diaw, Haut commandant du Port autonome de Dakar, a salué cet événement comme un renforcement de la résilience du pays. Il a souligné que cette nouvelle voie d'approvisionnement contribuera à garantir la stabilité du panier de la ménagère sénégalaise. « La réception de ce navire s'inscrit parfaitement dans notre ambition d'être une plaque tournante portuaire de référence en Afrique de l'Ouest », a-t-il assuré.



Moussa Sibi, adjoint au directeur du commerce intérieur, a également souligné l'importance de cette diversification des sources d'importation, une stratégie qui permettra de mieux maîtriser les prix pour les consommateurs. Il a rappelé les difficultés d'approvisionnement en blé rencontrées en 2022, dues au conflit russo-ukrainien.



Un partenariat stratégique qui crée des emplois



L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, a mis en avant la signification profonde de cette cargaison. Pour lui, elle est le fruit de la collaboration entre l'entreprise américaine Seaboard et les GMD, une relation qui transforme l'envergure internationale en impact local. Il a souligné que le blé, cultivé par 250 000 producteurs américains et transporté sur 11 000 km, « va terminer sa course sur les assiettes des familles sénégalaises ».



L'ambassadeur a également rappelé que le portefeuille d'investissement de Seaboard au Sénégal dépasse déjà les 100 millions de dollars et qu'il a déjà permis de créer 300 emplois directs et 200 emplois indirects. Ces investissements ont également introduit des technologies de pointe pour renforcer les infrastructures agricoles du Sénégal.



Pour Marie Kane, Présidente de la Chambre de commerce américaine au Sénégal, l'audace des Grand Moulins de Dakar (GMD) à diversifier leurs sources d'approvisionnement est un appel à d'autres acteurs à suivre cette voie pour contribuer au développement d'un secteur stratégique.