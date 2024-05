​Sénégal : chips, bonbons, boissons, confiseries, un régime alimentaire qui « tuent » des enfants

Beaucoup d'enfants sénégalais raffolent de bonbons et aliments de ce genre. De manière plus générale, les bambins préfèrent les aliments sucrés à ceux salés. Des chips, des boissons avec colorants, des bonbons, sucettes et pleins d'autres aliments, ils les consomment à chaque fois que l'occasion se présente... De mauvaises habitudes alimentaires des enfants qui comportent pourtant des conséquences dans le long terme, des risques de surpoids, de diabète, de problèmes cardio-vasculaires voire de cancer.



Selon Dr Zohra Yassine diététicienne dont le rôle est de proposer un régime personnalisé correspondant aux besoins, aux habitudes de chacun, « les enfants sont devenus accros à ces aliments pour plusieurs raisons. La première est la couleur. Les enfants sont attirés par les couleurs de ces produits. En général, ce sont des produits colorés en rose, vert, rouge, jaune. Des couleurs qui sont très vives et très amusantes pour les enfants », explique Dr Yassine.



Pour la spécialiste, en plus de ces couleurs, les enfants deviennent addicts parce que ces produits sont très gras et surtout très sucrés. « Le sucre devient une addiction, car le fait de manger toujours sucré va produire de l'insuline de manière très importante et c'est cette production d'insuline qui va donner cette envie de sucre. C'est pareil pour des produits où il y a de l'édulcorant… Ils peuvent apparaître chez l'enfant. Cela peut être une hausse du cholestérol, surtout si l'on consomme des graisses saturées qui sont dans le beurre, les chips, les biscuits, les glaces. Ces graisses sont consommées assez régulièrement par les enfants», poursuit la spécialiste.



Elle précise que cette alimentation aussi riche en sucre peut influencer l'apparition du diabète chez des enfants qui sont déjà prédisposés. « Petit à petit, en prenant du poids et en consommant trop de sucre, ces enfants peuvent développer une résistance en insuline qui, plus tard, à l'âge adulte, va se transformer en diabète. Nous avons un microbiote qui permet la bonne digestion au quotidien. Et comme il y a beaucoup de colorants et de conservateurs dans tous ces produits, ceci va altérer le microbiote intestinal et il aura un souci de ballonnement, de mauvaise digestion, et cela va influer dans le long terme sur l'immunité », développe la diététicienne dans les colonnes du journal Observateur.



Par rapport aux colorants et conservateurs, prévient la blouse blanche, « l'enfant peut développer des allergies et intolérance sur le long terme. Ce sont pour la plupart des Neurotransmetteurs qui favorisent ainsi la sensation de faim et diminuent la satiété. Il s'agit des glutamates comme l'acide glutamique, le glutamate monosodique, des guanylates, des inosinates et autres comme l'aspartame », explique le nutritionniste.