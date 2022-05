​Sénégal : les ex-travailleurs d’Ama Sénégal, de Sias et de la SOTRAC exigent le paiement intégral de leurs indemnités

Ama Sénégal, la Société industrielle d’aménagement urbain du Sénégal (Sias), et de la Société des transports en commun du Cap-Vert (SOTRAC), des sociétés liquidées dont les anciens employés ne demandent qu’à rentrer dans leur fonds depuis des années. Le Secrétaire général du collectif des ex-travailleurs de la SOTRAC Amdy Moustapha Ngom revient sur l’historique de leur dossier. « Le président avait créé avec Momar Samb pour qu’il règle ce problème. En 2016 aussi avec le ministre Oumar Youm, il avait donné les mêmes instructions. Nous avions eu une deuxième rencontre avec le Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne », a rappelé Amdy Moustapha Ngom.



Madany Sy, membre des ex-travailleurs d’Ama Sénégal d’ajouter : « Cette tragédie est à l’origine de plus de 600 camarades décédés, des familles disloquées, certains devenus des malades mentaux, des mendiants, dont d’autres expulsés de chez eux. La SOTRAC, fait plus de 2000 travailleurs, Ama Sénégal dépasse les 1700 travailleurs, la SIAS fait plus de 1500 travailleurs. Le Président et ses ministres ne font que nous minimiser et ça doit cesser. Nous demandons au président de la République de prendre en charge les revendications de plu de 5000 pères et mères de famille », a-t-il exigé sur les ondes de Walf Radio.