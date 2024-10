​Soupçons de malversations : Abdoulaye Sylla brise le silence et donne sa version des faits

Abdoulaye Sylla sort de son silence pour répondre aux accusations visant sa personne et son entreprise, qu'il dirige à l'international avec des employés de diverses nationalités. Le leader de la coalition And Bessal Sénégal (ABS) s'est exprimé ce dimanche à Dakar lors du lancement de sa coalition, dont il est la tête de liste. Le PDG de la société ECOTRA SA affirme que toutes les accusations portées contre lui n'ont pour but que de « ternir son image et son honorabilité ».



« Lors de la dernière présidentielle, j'avais l'intention de me présenter, en mobilisant nos ressources ainsi que nos militants et sympathisants. Mais le gouvernement en place nous a barré la route, cherchant à nous écarter. Nous nous sommes dit que c'était peut-être la volonté divine et l'avons acceptée. Finalement, Dieu a fait que l'Assemblée nationale a été dissoute, menant à de nouvelles élections législatives anticipées », explique Abdoulaye Sylla. Il précise également : « En 2020, j'ai quitté le Sénégal après avoir fait face à des difficultés et des pièges tendus dans mon travail, alors que je dirigeais une entreprise employant 2000 personnes. Cette même année, nous étions la première entreprise de BTP au Sénégal avec un chiffre d'affaires de 52 milliards de F CFA et un carnet de commandes de 350 milliards. Malgré cela, certains ont estimé qu’un jeune ne devrait pas réussir de la sorte. Ils ont cherché à me barrer la route, à me tendre des pièges, à récupérer mes marchés et à me brutaliser. Quand ma maison a été détruite, j'ai quitté le Sénégal pour m'installer à New York », déclare-t-il.



Plus loin, le directeur général d'ECOTRA SA poursuit : « Deux ans plus tard, en 2022, je suis revenu au Sénégal. On a tenté de fermer ma société, et mes employés sont restés deux ans sans travailler. Cependant, ils ont tous continué à recevoir leurs salaires jusqu'au dernier centime. Parce que certains s'opposaient à ma personne, j’ai été convoqué à plusieurs reprises, accusé notamment d'avoir fait sortir de l’or du Sénégal alors que je n’étais même pas présent dans le pays. Comment quelqu’un peut-il quitter un pays avec de l'or alors qu’il n’y était même pas ? On m’a également accusé à tort d’avoir retiré 2 millions d’euros en espèces pour les déposer sur un compte, ce qui est complètement faux. »



Pour rappel, Abdoulaye Sylla a été convoqué par la Brigade des Affaires Générales (BAG) de la Division des Investigations Criminelles (DIC) le vendredi 20 septembre 2024. Au cours de cet interrogatoire, M. Sylla a appris qu'il lui était reproché d’avoir fait sortir du Sénégal environ 2 700 kilogrammes d’or en février 2021, via un jet privé à destination de Dubaï, avec une escale à Paris-Orly.



Cette opération aurait été réalisée sur la base d’un ordre de mission signé par l’ancien président Macky Sall et d’un manifeste au nom d’ECOTRA. Toutefois, M. Sylla affirme n’avoir jamais vu ces documents auparavant.



Il déplore également que cette affaire ait eu un impact négatif sur sa réputation, notamment à cause du « tapage médiatique » provoqué par cette audition, ainsi que des « comptes-rendus parfois biaisés de certains médias » qui, selon lui, ont « terni son image et son honorabilité ».