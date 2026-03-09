​Sûreté urbaine : Cheikh Oumar Diagne face au procureur de la République ce lundi

Ancien ministre conseiller du Président Diomaye Faye et leader du mouvement Rassemblement pour la Vérité (RV/ACD), Cheikh Oumar Diagne sera présenté, ce lundi 09 mars, devant le procureur de la République après plusieurs heures passées en garde à vue à la Sûreté urbaine. L’homme avait été placé en garde à vue, vendredi 6 mars, par les enquêteurs dans le cadre d’une affaire liée à des déclarations publiques controversées.



Cheikh Oumar Diagne devra s’expliquer devant le parquet à propos de déclarations qu’il avait tenues concernant la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba. Dans ses déclarations, il avait évoqué la responsabilité du Premier ministre Ousmane Sonko, des accusations qui ont suscité de vives réactions.



Après son audition par les services de police, il a été placé en garde à vue dans l’attente de sa présentation au procureur. Cette comparution devant le parquet devrait permettre de déterminer les suites judiciaires à donner à l’affaire.



L’issue de cette audition est donc très attendue, alors que l’affaire continue d’alimenter les débats dans l’opinion publique, où l'opposition dénonce la "criminalisation" de la liberté d'expression.