​Tambacounda : des produits prohibés d’une valeur de plus de 500 millions FCFA incinérés

Des produits prohibés d’un montant de 524 millions de FCFA, qui avaient été saisis par le service régional des douanes du sud-est, ont été incinérés le 26 janvier 2026 à Tambacounda (est) , en présence du gouverneur de cette région, Guedj Diouf, et du directeur régional des douanes du sud-est, le colonel Issa Ndiaye.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, ces produits prohibés sont constitués de médicaments vétérinaires et de la médecine humaine, de 580 kg de chanvre indien et d’autres types de produits tels que des sachets plastiques, des cigarettes, des chichas et des aphrodisiaques.



À l’issue de la cérémonie d'incinération qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la douane (JID) édition 2026, le colonel Issa Ndiaye, a indiqué qu’« en ce qui concerne les médicaments, la contrevaleur est estimée à 377 millions de francs CFA et 82 millions francs CFA pour le chanvre indien sur le marché illicite et les derniers types de produits sont évalués à 63 millions francs CFA, soit un total de 524 millions francs CFA ».



D'après lui, une grande partie de ces marchandises saisies sont des articles de contrebande venant de pays voisins, acheminés par divers moyens et formes de transport. Par ailleurs, le colonel Issa Ndiaye a encouragé les résidents locaux à renforcer leur collaboration avec les services douaniers afin de faciliter leur mission dans cette région du sud-est du Sénégal.



Le service régional des douanes du sud-est du Sénégal, couvrant les régions de Kédougou et Tambacounda, est frontalier à la Guinée, au Mali, à la Mauritanie et à la Gambie.

