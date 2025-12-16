​Tentative de coup d’État au Bénin: une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, placées sous mandat de dépôt

Une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, ont été écrouées ce 16 décembre 2025, après avoir été arrêtées en lien avec la tentative de coup d'État déjouée au Bénin le 7 décembre. Elles ont été présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Cotonou lundi, puis ont été placées sous mandat de dépôt ce mardi à l'issue de leur audition.



Plusieurs mutins sont toujours en fuite, dont leur leader présumé, le lieutenant-colonel Pascal Tigri.