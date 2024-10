​Thomas Bach à Dakar ce mercredi pour une visite d'adieu

Le Président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach effectue un séjour dans la capitale sénégalaise. Le patron du CIO arrive à Dakar, ce mercredi par vol privé. Au cours de son séjour monsieur Bach visitera le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique avant de rencontrer les autorités et les dirigeants sportifs.

L’ancien médaillé olympique allemand effectue un séjour d’adieu à Dakar pour remercier les dirigeants africains pour l’avoir porté à la tête de l’instance mondiale olympique et soutenu tout du long de son mandat.

Monsieur Bach ne briguera pas un troisième. Son successeur sera connu lors de la 143e session du CIO prévue du 18 au 21 mars 2025 à Athènes (Grèce)