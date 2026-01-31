​Trafic de documents administratifs : La DNLT démantèle un vaste réseau à Boké Dialloubé et Tamba

L’enquête sur la vente de la nationalité sénégalaise à des ressortissants étrangers s’accélère. Après l’arrestation d’un ressortissant guinéen et d’un démarcheur, la Division de la lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a mis la main sur le secrétaire municipal de Boké Dialloubé, rapporte le journal Libération.



​Le scandale prend une ampleur nationale. Mamoudou Sow, secrétaire municipal de la commune de Boké Dialloubé, a été déféré au parquet de Saint-Louis. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, et complicité d’obtention indue de documents administratifs.



​L’affaire a éclaté suite à l’interpellation d’Abdoulahi Bah, un ressortissant guinéen devenu "Abdoulaye Ba" grâce à une fraude à l’état civil. Ce dernier a avoué avoir versé 50 000 FCFA au secrétaire municipal pour régulariser frauduleusement toute sa famille (épouse et enfants). ​Si Mamoudou Sow reconnaît avoir transcrit les actes sans respecter les procédures (absence de certificats d'accouchement ou de pièces d'identité des parents), il nie cependant avoir reçu de l'argent, invoquant une simple "légèreté" administrative.



Selon le journal, ​les perquisitions menées chez les complices, notamment chez le démarcheur Yancouba Diallo à Tambacounda, révèlent une organisation industrielle, ​219 photocopies de cartes d’identité de Sénégalais (utilisés comme "faux parents"). ​Des centaines d’extraits de naissance, jugements d’autorisation et certificats de résidence.​ De nombreux documents vierges prêts à être complétés.



​La DNLT poursuit ses investigations pour identifier d'autres complicités au sein de l'administration, alors que de nombreux documents provenant des communes de Tambacounda, Ndame et Koumpentoum ont été saisis.