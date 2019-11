​Trafic présumé de faux billets de banque : Birahim Seck tacle Seydina Fall alias Bougazelli

Birahim Seck, Coordonnateur du Forum Civil s’est prononcé, ce mercredi sur l’affaire de trafic présumé de faux billets de banque d'une valeur de près de 100 millions F CFA qui accable le député, Seydina Fall alias Bougazelli. Selon lui, il n’est pas du tout acceptable qu’une personne soit indexée dans ce dossier de faux billet et qu’il « se pavane » comme il veut. Aux yeux de M. Seck, il se pose une question d’honneur pour l’ensemble des hauts gradés de la gendarmerie nationale.



« Si les Sénégalais avaient conscience des méfaits de l’argent salle dans une économie, que se soit de l’argent issus de la drogue, de détournement, du vol, d’escroquerie, de faux billets, je pense que tous les Sénégalais se soulèveront pour défendre leur économie. Aujourd’hui, il se pose fondamentalement une question d’honneur de la gendarmerie nationale, mais également une question d’honneur pour l’ensemble des hauts gradés de la gendarmerie », martèle t-il.



Pour Birahim Seck, il y a un besoin pour la gendarmerie nationale d’édifier le peuple Sénégalais sur cette question. « Il n’est pas du tout acceptable qu’une personne soit indexée dans ce dossier de faux billets et qu’il se pavane comme il veut. Il prend les médias comme il veut comme si rien n’était. Alors qu’il s’agit des coûts de millions et des millions de F CFA. Il y a un besoin pour la gendarmerie nationale d’édifier les gens sur ces questions-là. Et au plus haut niveau le procureur de la république et le ministère de la Justice », dit-il.