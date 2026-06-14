​Transition énergétique : le piège de la dépendance aux minéraux critiques

La transition énergétique mondiale déclenche une demande sans précédent pour les minéraux critiques comme le lithium et le cobalt, selon le rapport « Global trade update » publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement l'UNCTAD ce juin.



Cette dépendance aux technologies bas carbone fragilise toutefois la résilience des chaînes d'approvisionnement, le document précisant que « l'approvisionnement en minéraux essentiels à la transition énergétique est concentré dans un petit nombre de pays », ce qui expose le marché mondial à d'importants risques géopolitiques et opérationnels.



Face à ces tensions, les nations productrices adoptent des mesures restrictives, telles que des « taxes à l'exportation » ou des « interdictions d'exportation », afin de stimuler la transformation locale et de capturer davantage de valeur ajoutée.



En parallèle, les pays importateurs multiplient les stratégies de sécurisation, incluant la diversification des sources et des partenariats stratégiques pour contrer les goulots d'étranglement de l'offre.



L'UNCTAD met toutefois en garde contre une « fragmentation du paysage réglementaire » induite par la multiplication d'accords bilatéraux hétérogènes.



Cette prolifération pourrait, selon l'organisme, « fragmenter le commerce mondial en blocs concurrents » et accroître les coûts de transaction pour les entreprises.



Le rapport préconise donc une coopération multilatérale renforcée pour garantir que le commerce des minéraux demeure « ouvert, stable, sécurisé et transparent ».

