​UCAD de Dakar: deux étudiants au cœur d’une affaire d’attouchements sexuels

Deux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar sont au cœur d’une affaire d’attouchements sexuels, après que des policiers du commissariat de Point E ont enregistré une plainte de l'étudiant Y.S (20 ans), domicilié au campus social.



A l’origine de sa plainte, Y. S a déclaré qu’un étudiant identifié comme S.D a porté atteinte à son intimité. D’après lui, il a l’habitude de passer ses nuits dans les couloirs du pavillon J, où il loge. Mais un jour, il a remarqué que l'arrière de son pantalon était souillé de sperme alors que la partie avant de son vêtement était intacte. La nuit suivante, d’après le journal Libération, Y.S a pris des dispositions avant de dormir afin de vérifier ses soupçons.



Vers 01 heure du matin, alors qu'il faisait semblant de dormir, S.D s'est approché de l'endroit où il était couché. Sentant sa présence, Y.S s'est levé et lui a demandé l'objet de sa venue. S.D a répondu qu'il souhaitait se coucher sur son lit, sa propre chambre étant pleine. Le plaignant l'y a autorisé. Plus tard dans la nuit, Y.S a senti des mains lui caresser les fesses. Au moment où S.D a touché ses parties intimes, Y.S a saisi sa main. Se sentant découvert, le suspect aurait pris la fuite.



Poursuivi par le plaignant, il s'est enfermé dans une chambre du pavillon J avant de tenter de s'échapper par la fenêtre. En sautant du deuxième étage, il a chuté et s'est blessé, ce qui a nécessité son évacuation à l'Hôpital Principal de Dakar par des agents de sécurité du Coud. C'est dans ces circonstances que le plaignant s'est présenté au commissariat du Point E pour déposer sa lettre plainte. L'enquête suit son cours.



