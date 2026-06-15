​UGB : les enseignants-chercheurs déclenchent une grève de 48 heures renouvelable et boycottent le second semestre

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES), section de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a entamé, ce lundi 15 juin 2026, un mouvement de grève de 48 heures renouvelable, accompagné d’un boycott des enseignements du second semestre.
D’après la Rfm , les enseignants-chercheurs réaffirment leur détermination à maintenir leur mouvement d’humeur jusqu’à le règlement intégral de leur créance avant toute reprise des cours.
D’après la Rfm , les enseignants-chercheurs réaffirment leur détermination à maintenir leur mouvement d’humeur jusqu’à le règlement intégral de leur créance avant toute reprise des cours.
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