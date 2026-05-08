​Violences contre les étrangers en Afrique du Sud : des Sénégalais contraints de fermer leur commerce

Depuis fin mars 2026, l’Afrique du Sud traverse une nouvelle crise de violences xénophobes. Des manifestations anti-immigration, souvent menées par des groupes, plongent les communautés étrangères dans une peur.



Des Sénégalais établis en Afrique du Sud, contactés par la Rfm, racontent leur calvaire. La restauratrice Mame Coumba Ba, établi à Johannesburg depuis douze ans, a décrit une situation « catastrophique », marquée par des menaces, des agressions et un climat de tension grandissant. « Et sachez une chose, ils sont méchants, très méchants. Ils sont là-bas en ce moment. On rend grâce à Dieu. Mais ce qui se passe ici est très grave », a-t-elle déploré.



D’après la Rfm, une vidéo transmise à leur rédaction montre des manifestants sud-africains qui scandent des propos hostiles aux étrangers : « Retournez chez vous, vous êtes à l’origine de tous nos malheurs ».

Selon Bocar Thiam, qui exerce comme GP (transporteur de colis contre rémunération), les étrangers sont contraints de fermer leurs boutiques et de rester cachés chez eux pendant plusieurs jours. « On est obligés de se terrer dans nos maisons plus d'une semaine. On ne travaille pas. Sinon, ils vont nous agresser. Et c'est très triste ce qui se passe », a-t-il confié.



En poursuivant il a ajouté que : « Il y a un mouvement qui s'appelle les Zoulous. Ils sont très solidaires. C'est eux qui opèrent cette semaine. On a peur. S'ils te trouvent dans ta boutique, c'est fini pour toi. Si tu es dans ta boutique, tu n'as pas de chance ». Il a également précisé qu’aucun Sénégalais n’aurait été directement attaqué pour le moment.



Une situation qui entraîne cependant d’importantes pertes économiques pour ces commerçants et restaurateurs, qui dénoncent aussi l’absence de soutien ou de protection envers les étrangers.

