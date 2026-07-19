​Yoff 2050 : sept projets prioritaires au cœur d'une réflexion portée par des étudiants en architecture

Sept projets prioritaires ont été retenus dans le cadre de la vision « Yoff 2050 », à l'issue d'un concours de conception architecturale auquel ont participé 67 étudiants en troisième année d'architecture de l'Institut Polytechnique Panafricain (IPP). Les propositions portent notamment sur la création d'un centre des métiers liés à la pêche, la construction d'un hôpital moderne, la réalisation de nouveaux marchés et la requalification de plusieurs infrastructures stratégiques de la commune.



Les étudiants ont présenté leurs travaux lors d'une cérémonie de restitution organisée dans le cadre de ce programme d'études inspiré de la vision de développement de Yoff à l'horizon 2050.



« Cette année, nous avons initié avec l'Institut Polytechnique Panafricain un programme d'études inspiré par cette vision Yoff 2050. Il s'agit de la mobilisation de 67 étudiants en licence 3 architecture qui se sont inspirés des sept axes de la vision Yoff 2050 pour développer des projets architecturaux », a expliqué Oumar Ngalla Diène, géographe et spécialiste du développement durable, au micro de la RFM.



Parmi les projets présentés figurent la requalification du quai de pêche, l'extension et la rénovation de la Grande Mosquée des Layènes, la création d'un centre des métiers liés à la pêche, d'un centre de développement de l'artisanat et du tourisme, ainsi que la construction d'un nouvel hôpital dans la zone de la Bande verte. Selon M. Diène, cette infrastructure permettrait de désengorger le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, implanté sur le chenal d'écoulement du marigot.



Pour le spécialiste, l'enjeu est désormais de parvenir à un consensus autour de chacun des projets afin de faciliter leur concrétisation.



« Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dégager les consensus autour de chaque projet », a-t-il souligné.



Une phase de concertation réunissant la commune de Yoff, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que des partenaires institutionnels comme l'APIX, est prévue. Ce processus devra permettre d'affiner les différentes propositions avant leur validation par le conseil municipal de Yoff et la Ville de Dakar.



« Sur cette base, la commune de Yoff est là, les autorités coutumières sont là, tout comme les autorités religieuses. Il y aura une phase de concertation avec l'appui des organes comme l'APIX et autres. Cela permettra d'aboutir à des projets finalisés qui pourront être validés au niveau du conseil municipal de Yoff et de la Ville de Dakar », a conclu Oumar Ngalla Diène.

