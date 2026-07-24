Armée de l'air : 84 nouveaux sous-officiers reçoivent leur Brevet Élémentaire à Thiès

La Base École de Thiès (BET) a accueilli, ce vendredi 24 juillet 2026, la cérémonie de sortie de la 14ᵉ promotion du Brevet Élémentaire de l'École de l'armée de l'air (EAA), sous la présidence du vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des Armées, selon un communiqué.
Cette promotion, baptisée « Feu adjudant-chef Mathieu Tendeng », compte 84 nouveaux sous-officiers, dont sept (7) femmes.
Après deux années de formation militaire et technique, les récipiendaires ont obtenu leur Brevet Élémentaire, qui les qualifie pour occuper des fonctions au sein des unités opérationnelles ou de soutien de l'Armée de l'air.
Cette promotion, baptisée « Feu adjudant-chef Mathieu Tendeng », compte 84 nouveaux sous-officiers, dont sept (7) femmes.
Après deux années de formation militaire et technique, les récipiendaires ont obtenu leur Brevet Élémentaire, qui les qualifie pour occuper des fonctions au sein des unités opérationnelles ou de soutien de l'Armée de l'air.
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