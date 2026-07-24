Kolda : un appui de 20 millions de FCFA destiné à la réparation du scanner du centre hospitalier régional

L'Hôpital régional de Kolda va bientôt retrouver son scanner. En panne depuis plusieurs mois, cet équipement médical essentiel sera remis en service grâce à une contribution financière de 20 millions de FCFA offerte par le Directeur général de la LONASE, Abdourahmane Baldé, dit Doura, au nom de la Fondation éponyme.



Le chèque a été officiellement remis ce vendredi 24 juillet au profit de l'établissement hospitalier. Ce geste répond à une préoccupation majeure des populations de Kolda, confrontées depuis plusieurs mois à l'indisponibilité du scanner.



Cette panne avait entraîné de nombreuses évacuations de patients vers l'hôpital de Sédhiou pour la réalisation d'examens d'imagerie médicale, avec les coûts et les désagréments que cela implique pour les malades et leurs familles. La situation avait également suscité de vives réactions de la part de plusieurs acteurs locaux, qui réclamaient une solution rapide.



Grâce à cette contribution, la réparation du scanner pourra être engagée dans les meilleurs délais, permettant ainsi d'améliorer l'accès des populations aux services de diagnostic et de renforcer la qualité de la prise en charge médicale dans la région.



En marge de la cérémonie de remise du chèque, le Directeur général de la LONASE s'est entretenu avec le Directeur de l'Hôpital régional de Kolda sur les perspectives d'un partenariat durable entre la Fondation et l'établissement sanitaire.



Les échanges ont porté sur plusieurs priorités identifiées par l'hôpital, notamment la réhabilitation de la morgue, l'aménagement de la maison des médecins ainsi que la rénovation de certaines infrastructures hospitalières. Autant de projets qui pourraient bénéficier de l'accompagnement de la Fondation afin d'améliorer durablement les conditions d'accueil des patients et de travail du personnel de santé.



Par cette initiative, Abdourahmane Baldé dit « Doura » réaffirme son engagement en faveur du renforcement du système de santé dans la région de Kolda et apporte une réponse concrète à une préoccupation fortement ressentie par les populations.