Critique politique : Thierno Alassane Sall dénonce des licenciements abusifs et le clientélisme du régime

Le député et président de la République des valeurs (RDV), Thierno Alassane Sall, a vivement critiqué la gestion sociale du gouvernement. Dans une déclaration publique, le leader politique pointe un bilan brutal marqué par une succession de licenciements à la SN HLM et au PUMA, tout en soulignant la persistance de la précarité à la RTS.



Selon le parlementaire, ces départs forcés serviraient à libérer des postes au profit de soutiens politiques du pouvoir. Il affirme que la méthode consiste à évincer des travailleurs pour les remplacer par des militants et des influenceurs au moyen de conventions déguisées.



Thierno Alassane Sall dénonce une gouvernance axée sur le clientélisme politique, qualifiant ces pratiques d'injustice et de cruauté absolues envers les familles touchées.