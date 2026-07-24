TER : la circulation sera totalement interrompue sur l'ensemble du réseau le 26 juillet jusqu'à 14h00

Le Train Express Régional (TER) subira plusieurs interruptions de trafic du dimanche 26 juillet au samedi 1er août 2026, annonce la direction de l'exploitation dans une note d'information adressée aux usagers. Ces fermetures temporaires s'expliquent par la réalisation d'essais dynamiques entre Dakar et l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) dans le cadre du projet d'extension de la ligne.



Le dimanche 26 juillet, la circulation sera totalement interrompue sur l'ensemble du réseau jusqu'à 14h00, précise le gestionnaire du réseau.



Les opérations se poursuivront avec des interruptions partielles les jours suivants. Selon le communiqué officiel du TER, aucun train ne circulera entre Rufisque et Diamniadio les lundi 27 et mardi 28 juillet, le service étant maintenu uniquement de Dakar à Rufisque. Du mercredi 29 juillet au samedi 1er août, le trafic sera suspendu entre Yeumbeul et Diamniadio, avec des rames opérationnelles seulement entre Dakar et Yeumbeul.



La société de gestion du TER appelle ainsi la clientèle à prendre ses dispositions pour tous ses déplacements durant cette période de tests.