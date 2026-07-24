Sécurité à la Médina : vingt-huit ressortissants sous-régionaux déférés pour « vagabondage »

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a déféré ce vendredi 24 juillet 2026 à 09h30 vingt-huit individus issus de pays de la sous-région devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L'information émane d'une communication des services de police relative à cette opération d'assainissement.



Les mis en cause sont poursuivis pour des faits de « vagabondage et de troubles à l'ordre public ».



Leur arrestation est intervenue à l’intersection de la Rue 25 x 18 de la Médina après de multiples réclamations des riverains. Selon la même source policière, la majorité des personnes interpellées ont reconnu les faits lors de leurs auditions et ont confirmé leur situation de sans domicile fixe.